Правоохранители изъяли четыре пистолета, ножи, ружье 16-калибра в заряженном состоянии и патроны к нему, а также более сотни патронов различного калибра.

Полицейские не допустили проведения "криминальной сходки" в кафе в Первомайске Николаевской области.

Об этом сообщает отдел коммуникации Национальной полиции в Николаевской области.

Отмечается, что 17 января две группы вооруженных мужчин на автомобилях BMW и Mercedes-Benz Vito прибыли в местное кафе Первомайска на так называемую "сходку".

"В авто находились жители Южноукраинска и Первомайска в возрасте от 21-го до 57-ми лет, которые должны были решать вопрос распределения сфер влияния в криминальной среде", - рассказали в полиции.

Так, оперативники доставили 11 участников "криминальной сходки" в отделение полиции для проверки на возможную причастность к совершению тяжких и особо тяжких преступлений.

Во время осмотра транспортных средств правоохранители изъяли четыре пистолета, ножи, ружье 16-калибра в заряженном состоянии и патроны к нему, а также более сотни патронов различного калибра.

Микроавтобус и легковое авто злоумышленников были помещены на штрафплощадку полиции для решения вопроса о применении к ним ареста. Оружие и боеприпасы полицейские изъяли и направили на экспертизу.

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Кроме того, на владельца кафе, который в период локдауна позволил этим лицам собираться в его кафе, сотрудники полиции составили административный протокол по ст. 44-3 "Нарушение правил карантина", что влечет за собой наложение штрафа от 2 до 10 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (от 34 грн до 170 тыс. грн).

Также следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами". Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

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Автор: Таня Поляковская