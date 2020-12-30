Гражданин Азербайджана был доверенным лицом и водителем-охранником своего соотечественника, известного в криминальных кругах Одесской области.

Из Украины выдворен иностранец, представлявший интересы одесского «криминального авторитета», задержанного в Одессе в декабре с похищенным из воинской части оружием.

Читайте такжеВ Киеве сошел с рельсов экспресс в "Борисполь"Как заявили в Национальной полиции Украины, злоумышленник был выдворен из нашей страны 28 декабря, в течение трех лет ему запрещен въезд в Украину.

Он был доверенным лицом и водителем-охранником известного в криминальных кругах Одесской области своего соотечественника – гражданина Азербайджана.

«По инициативе департамента миграционной полиции Украины 34-летнему гражданину Азербайджана (выдворенному 28 декабря - УНИАН) отменено разрешение на иммиграцию и вид на жительство в Украине», - сказано в сообщении.

Злоумышленник, исполнявший при «авторитете» функции водителя и охранника, постоянно участвовал в сходках «криминальных авторитетов», в организации и выполнении заказных преступлений.

Кроме того, иностранец ранее неоднократно был фигурантом уголовных производств, в том числе за хулиганство и незаконное обращение с оружием.

Только в этом году на него было составлено два административных протокола. Поэтому у правоохранителей есть основания полагать, что дальнейшее пребывание на территории Украины этого мужчины противоречит интересам национальной безопасности, охране общественного порядка и пр.

Задержание «криминального авторитета»

В декабре в Одессе полицейские задержали 30-летнего криминального "авторитета" (иностранца) с огнестрельным оружием и боеприпасами, похищенными из воинской части.

Отмечалось, что злоумышленник пытался влиять на криминогенную ситуацию в регионе. Он попадал в поле зрения правоохранительных органов и ранее, в частности, в 2017 году. Тогда за незаконное хранение наркотических средств и огнестрельного оружия Коминтерновский райсуд приговорил его к трем годам лишения свободы с испытательным сроком 1 год и 3 месяца.

Однако во время пребывания на испытательном сроке тот совершил хулиганство с применением огнестрельного оружия, за что Суворовский райсуд Одессы взял его под стражу. Впоследствии суд изменил злоумышленнику меру пресечения на домашний арест, что позволило ему совершить другие преступления.

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Автор: Лариса Козовая