Иностранец пытался влиять на криминогенную ситуацию в регионе.

В Суворовском районе Одессы полицейские задержали криминального "авторитета" с огнестрельным оружием, похищенным из воинской части.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, задержание проводилось оперативниками регионального управления уголовного розыска вместе с работниками Суворовского отдела полиции при силовой поддержке батальона полиции особого назначения.

Отмечается, что в автомобиле, на котором передвигался 30-летний выходец из одной из бывших республик СССР, полицейские обнаружили огнестрельное оружие и боеприпасы. Оружие оказалось боевым и вместе с патронами пригодным к стрельбе. Также установлено, что это оружие было похищено в одной из воинских частей Одесской области.

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По данным полиции, этот злоумышленник пытался влиять на криминогенную ситуацию в регионе. Он попадал в поле зрения правоохранительных органов и раньше, в частности в 2017 году. Тогда за незаконное хранение наркотических средств и огнестрельного оружия Коминтерновский районный суд области приговорил его к трем годам лишения свободы с испытательным сроком 1 год и 3 месяца.

Однако во время пребывания на испытательном сроке мужчина совершил хулиганство с применением огнестрельного оружия, за что Суворовский районный суд Одессы взял его под стражу. Впоследствии суд изменил злоумышленнику меру пресечения на домашний арест, что позволило ему совершить другие преступления.

На текущей неделе задержанному сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины. Вчера Киевский районный суд Одессы избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 10 млн грн.

Кроме того, приговор 2017 года, по которому злоумышленник отбывал наказание условно, направлен на новое рассмотрение.

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Автор: Лариса Козовая