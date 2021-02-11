Инцидент произошел, когда транспорт тронулся.

В харьковском трамвае №8 пошел дым из-под пассажирского кресла.

Видео курьеза выложили в местном Telegram-канале ХС.

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Инцидент произошел, когда транспорт тронулся.

Сперва из-под пластикового кресла пошел густой столб дыма, похожий на пар, а потом из пола вырвалось пламя.

На замечание харьковчан водитель трамвая отреагировал спокойно и даже попытался успокоить граждан.

"Водитель сказал, что ничего страшного, не горит же, и вагон поехал дальше", – цитирует ХС слова очевидцев.

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Автор: УНИАН