Кресло трамвая в Харькове загорелось на глазах у пассажиров / скриншот
В харьковском трамвае №8 пошел дым из-под пассажирского кресла.
Видео курьеза выложили в местном Telegram-канале ХС.
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Инцидент произошел, когда транспорт тронулся.
Сперва из-под пластикового кресла пошел густой столб дыма, похожий на пар, а потом из пола вырвалось пламя.
На замечание харьковчан водитель трамвая отреагировал спокойно и даже попытался успокоить граждан.
"Водитель сказал, что ничего страшного, не горит же, и вагон поехал дальше", – цитирует ХС слова очевидцев.
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