Несмотря на аварию, футболисты все же сыграли запланированный матч.

Автобус футбольного клуба "Ужгород" попал в ДТП по дороге на игру в 100 километрах от Житомира, где должен был состояться матч с "Полесьем-2". Об этом сообщила пресс-служба клуба.

В результате аварии телесные повреждения получили главный тренер Яромир Лобода, тренер Роберт Смокоровский и врач Владимир Червиняк. Их госпитализировали в ближайшую больницу. Также травмы меньшей тяжести получил физиотерапевт Михаил Даньков и стратегический директор Феликс Ардельянов.

Что касается микроавтобуса, в котором ехал руководящий и тренерский состав клуба, он получил много повреждений, поэтому, скорее всего, ремонту не подлежит.

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"Команда получила психологический удар накануне игры, однако после длительных следственных действий все же поехала на вечернюю тренировку. В достаточно ограниченном составе "Ужгород" готовится выйти завтра на поле и, несмотря на проблемы, продемонстрировать свой характер. Выражаем благодарность ФК Полесье за оперативную реакцию и оказанную помощь в трансфере нашей команды с места ДТП на тренировочную базу и в отель", - отметили в пресс-службе 17 августа.

Уже сегодня футбольный клуб сообщил, что потерпел поражение в матче с житомирской командой. Поединок завершился со счетом 4:1.

ДТП в Украине - последние новости

Как писал УНИАН, в Хмельницкой области перевернулся автобус с детьми. В результате аварии один ребенок и один взрослый, который осуществлял сопровождение детской группы, погибли. Как стало известно, водитель автобуса "ЛАЗ Лайнер" перевозил группу детей в сопровождении двух взрослых из поселка Любар Житомирской области в с. Микуличин Ивано-Франковской области.

Также сообщалось, что в Ровенской области произошло масштабное ДТП, в результате которого погибли 14 человек, среди которых 6-летний ребенок. По информации МВД, одной женщине удалось выжить.

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