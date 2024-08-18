Автобус футбольного клуба "Ужгород" попал в ДТП по дороге на игру в 100 километрах от Житомира, где должен был состояться матч с "Полесьем-2". Об этом сообщила пресс-служба клуба.
В результате аварии телесные повреждения получили главный тренер Яромир Лобода, тренер Роберт Смокоровский и врач Владимир Червиняк. Их госпитализировали в ближайшую больницу. Также травмы меньшей тяжести получил физиотерапевт Михаил Даньков и стратегический директор Феликс Ардельянов.
Что касается микроавтобуса, в котором ехал руководящий и тренерский состав клуба, он получил много повреждений, поэтому, скорее всего, ремонту не подлежит.
"Команда получила психологический удар накануне игры, однако после длительных следственных действий все же поехала на вечернюю тренировку. В достаточно ограниченном составе "Ужгород" готовится выйти завтра на поле и, несмотря на проблемы, продемонстрировать свой характер. Выражаем благодарность ФК Полесье за оперативную реакцию и оказанную помощь в трансфере нашей команды с места ДТП на тренировочную базу и в отель", - отметили в пресс-службе 17 августа.
Уже сегодня футбольный клуб сообщил, что потерпел поражение в матче с житомирской командой. Поединок завершился со счетом 4:1.
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