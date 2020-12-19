В оставленных свертках, кроме лекарств, были также 2 тыс. сигарет белорусского производства.

Сотрудники Госпогранслужбы на границе с Республикой Беларусь обнаружили контрабандные товары, которые нарушители переправляли в Украину.

Читайте такжеПод Одессой в контейнере с фруктами нашли кокаин на 12 миллионов долларов (видео)Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Отмечается, что о возможной противоправной деятельности на участке отдела пограничной службы «Свитязь» узнали оперативные сотрудники Луцкого отряда.

«Реализуя информацию, военнослужащие отдела типа «С» Луцкого отряда и отделения «Грабово» на участке границы недалеко от населенного пункта Кошары обнаружили четырех человек, которые с пакетами по лесополосе двигались от границы. Заметив правоохранителей, мужчины покинули свои носилки и кинулись бежать», - говорится в сообщении.

В оставленных свертках пограничники обнаружили табачные изделия и медицинские препараты. Всего злоумышленники пытались незаконно перенести из Беларуси в Украину 2 тыс. пачек сигарет белорусского производства, более 17 тыс. таблеток, более 7 тыс. ампул, 270 флаконов и 42 упаковки лекарственных препаратов.

Продолжаются мероприятия по поиску и установлению лиц, причастных к противоправной деятельности, добавили в ведомстве.

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Автор: Тамара Отовская