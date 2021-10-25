В СНБО прокомментировали возможность разрешения иметь двойное гражданство в Украине.
Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью РБК-Украина.
Он подчеркнул, что есть конституционная норма относительно механизма двойного гражданства, и его должен решать законодатель.
"Сейчас в парламенте есть несколько законопроектов, которые касаются этих процессов, поэтому здесь больше зависит от законодателя", - заявил Данилов.
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Данилов вспомнил, что в таких странах, как Канада, США, Казахстан находится много украинцев с патриотической позицией, и поэтому они должны иметь возможность получить украинское гражданство.
При этом он выразил сомнение, могут ли лица, имеющие двойное гражданство, получить допуск к государственной службе.
"Мы должны как страна защищаться от этого. Это все нужно прописать, чтобы потом не было разночтений при использовании этого гражданства", - добавил Данилов.
Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский выступает за двойное гражданство, при этом подчеркивает, что подход к каждой стране должен быть отдельным.
"Да, я выступаю за двойное гражданство. Рассматривается этот вопрос среди парламентариев Украины. Но здесь очень важно, действительно ли это актуально именно сегодня", - заявил президент.
Он напомнил, что Россия осуществляет паспортизацию населения до оккупации Крыма, и после нее, а также на оккупированном Донбассе.