Сейчас в парламенте есть несколько законопроектов о двойном гражданстве.

В СНБО прокомментировали возможность разрешения иметь двойное гражданство в Украине.

Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью РБК-Украина.

Он подчеркнул, что есть конституционная норма относительно механизма двойного гражданства, и его должен решать законодатель.

"Сейчас в парламенте есть несколько законопроектов, которые касаются этих процессов, поэтому здесь больше зависит от законодателя", - заявил Данилов.

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Данилов вспомнил, что в таких странах, как Канада, США, Казахстан находится много украинцев с патриотической позицией, и поэтому они должны иметь возможность получить украинское гражданство.

При этом он выразил сомнение, могут ли лица, имеющие двойное гражданство, получить допуск к государственной службе.

"Мы должны как страна защищаться от этого. Это все нужно прописать, чтобы потом не было разночтений при использовании этого гражданства", - добавил Данилов.

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский выступает за двойное гражданство, при этом подчеркивает, что подход к каждой стране должен быть отдельным.

"Да, я выступаю за двойное гражданство. Рассматривается этот вопрос среди парламентариев Украины. Но здесь очень важно, действительно ли это актуально именно сегодня", - заявил президент.

Он напомнил, что Россия осуществляет паспортизацию населения до оккупации Крыма, и после нее, а также на оккупированном Донбассе.

Автор: Олег Давыгора