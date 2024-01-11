Было проведено вскрытие, но причины смерти не удалось установить, утверждают в Нацполиции.

Бывшая заместитель генерального прокурора Украины Ольга Колинько якобы могла быть убита.

После вскрытия тела экс-чиновницы стало известно, что у нее есть перелом хрящей гортани, а такую травму могло вызвать сдавление или удушение, пишет издание "Ракурс", ссылаясь на сведения источника в судебно-медицинской экспертизе.

Спикер Нацполиции Украины Елена Бережная в комментарии "Суспильному" заявила, что сведения, распространенные СМИ, якобы о наличии признаков убийства Колинько, не соответствуют действительности. "Такой информации у нас нет в заключении, и нам неизвестно откуда она распространяется", - подчеркнула она.

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Спикер отметила, что "по результатам проведенного вскрытия причину (смерти, - Ред.) установить не удалось из-за гнилостных изменений, поэтому назначено проведение экспертиз". "В Уголовном кодексе нет такой статьи как "несчастный случай". Поэтому все производства со смертью открываются по статье 115 (умышленное убийство), так предусматривает процедура. Признаков насильственной смерти, поскольку вчера (10 января, - Ред.) эксперт осматривал наглядно, - не было...", - сказала Бережная.

В полиции добавили, что причины смерти дочери экс-чиновницы Ярославы, которая также найдена мертвой, еще тоже неизвестны из-за гнилостных изменений. Будут проведены экспертизы.

Ольга и Ярослава Колинько найдены мертвыми в Киеве - что известно

10 января СМИ писали, что коммунальщикам пришлось выбивать дверь в квартиру бывшей заместительницы генпрокурора, и там ее нашли мертвой. Более того, стало известно, что в соседней квартире найдено тело дочери экс-чиновницы. Журналисты узнали, что со дня смерти Ольги Колинько прошло примерно два месяца, а ее дочери - около трех недель.

Стоит отметить, что Ольге Колинько был 71 год, она дважды занимала должность заместителя генпрокурора. Бывшая чиновница на протяжении многих лет тяжело болела и не выходила на улицу, и за ней ухаживала дочь.

Напомним, что Ольга Колинько была одним из ключевых следователей в громком деле против бывшего премьер-министра Павла Лазаренко, которого, в частности, обвиняли в отмывании с 1994 по 1999 год 280 млн долларов и арестовали в США.

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