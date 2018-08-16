Лазаренко в США готовит соглашение о "примирении" со следствием - СМИ

Федерального судью США просят на неопределенное время отложить все текущие сроки по делу.

Экс-премьер Украины Павел Лазаренко совместно с правоохранителями США разрабатывают соглашение о "примирении" в деле о конфискации активов бывшего чиновника.

Об этом сообщает УП со ссылкой на издание Kyiv Post, в распоряжении которого оказался соответствующий документ.

Отмечается, что 13 августа в федеральный суд в Вашингтоне, округ Колумбия, представители правительства США подали ходатайство, согласно с которым хотят согласовать "общие контуры урегулирования" дела Лазаренко.

"Стороны в настоящее время разрабатывают соглашение об урегулировании, которое после подписания должно привести к выводу в этом вопросе", - говорится в документе.

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Сообщается, что федерального судью США просят на неопределенное время отложить все текущие сроки по делу, поскольку стороны хотели бы сосредоточить свое внимание на разработке указанного соглашения.

Напомним, Павел Лазаренко возглавлял правительство Украины с июня 1996 года по июлю 1997 года. В 1998 году стал народным депутатом и возглавил парламентскую фракцию «Громада».

Лазаренко был арестован в США в феврале 1999 года с панамским паспортом, он провел в тюрьме в ожидании процесса около четырех лет.

В июне 2003 года его выпустили под залог в размере 65 млн долларов, однако 1 октября 2008 года экс-премьер решил вернуться в американскую тюрьму, заявив, что опасается за свою жизнь.

Прокуратура обвиняла Лазаренко в вымогательстве, мошенничестве, перевозке украденных авуаров и отмывании в 1994-1999 годах 280 млн долларов.

Также Лазаренко фигурирует в обнародованных весной 2016 года материалах о владельцах крупных офшоров, которые основываются на данных «Панамского архива» – сборника документов об оффшорных схемах малоизвестной фирмы из Панамы Mossack Fonseca.