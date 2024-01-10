Бывшая чиновница найдена мертвой в собственном жилье, узнали журналисты.

В Киеве найдена мертвой экс-заместитель генерального прокурора Ольга Колинько.

Тело бывшей чиновницы нашли в ее жилище, пишет zn.ua, ссылаясь на источники среди правоохранителей. Журналисты также узнали, что в квартире рядом найдено тело дочери экс-заместителя генпрокурора Ярославы.

По их сведениям, Ольгу Колинько нашли мертвой 10 января после того, как коммунальщики взломали дверь в квартиру в присутствии полицейских. Источник рассказал, что попасть в квартиру таким образом нужно было, поскольку накануне по стояку начала течь вода, а владельцы не открывали.

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"...Ольга Колинько уже много лет тяжело болела и на улицу не выходила. За ней ухаживала дочь, которую нашли мертвой в соседней квартире, которая также принадлежала семье", - отмечается в материале.

На месте трагических инцидентов работали эксперты и следственно-оперативная группа. Обстоятельства и причины смерти женщин выясняются.

Кто такая Ольга Колинько - биография бывшей чиновницы

Ольге Колинько 71 год, она дважды была заместителем генпрокурора Украины - с 1993 по 2000 год, а также с 2003 по 2005-й. Кроме того, с 2001 по 2003-й она была главой парламентского комитета по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией.

Стоит отметить, что экс-чиновница "наезжала" на Святослава Пискуна, который некоторое время был ее прямым начальником. Колинько утверждала, что во время работы на посту генпрокурора он параллельно занимался коммерческой деятельностью.

Также она была одним из ключевых следователей в резонансном деле против экс-премьера Павла Лазаренко.