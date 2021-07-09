Ритуальная служба брала взятки, "гарантируя" содействие в выделении мест на кладбище.

В Киеве "ритуальщики" требовали за захоронение на кладбище деньги. Злоумышленники брали взятки, в размере от 3 до 6 тысяч долларов, за места для усопших.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

По предварительным данным следствия, несколько сотрудников специализированного КП "Спецкомбінат ПКПО" наладили незаконный механизм получения денег с граждан за предоставление ритуальных услуг. За разные суммы взятки участники преступной схемы "гарантировали" людям, что они получат содействие в получении мест для захоронения.

"Установлено, что к противоправной деятельности ее организаторы привлекли двух посредников, которые представлялись сотрудниками столичных кладбищ и требовали деньги за свои услуги", - сообщили в пресс-службе СБУ.

Читайте такжеРазошлись швы: в Киеве мужчина скончался на улице от потери крови – СМИ (видео)Правоохранители задокументировали, как злоумышленники получали 3 и 5 тысяч долларов за выделение двух места на Лесном кладбище.

Еще одного из посредников сотрудники СБУ задержали во время получения 6 тысяч долларов.

Одному из задержанных за кладбищенский "грабеж" уже сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 27 и ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК.

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Автор: Полина Кузенко