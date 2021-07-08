Правоохранители поймали злоумышленника, когда он пытался разбить очередной крест.

В городе Стрый Львовской области задержан 20-летний парень, который повредил почти 60 надгробий на могилах сечевых стрельцов.

Как сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области, 8 июля около 05:30 к правоохранителям поступила информация от жителя Стрыя о том, что на территории кладбища на улице Нижанковского неизвестный мужчина повалил несколько надгробных крестов и повредил памятники.

Выехав на место происшествия, полицейские заметили мужчину, который пытался повалить еще один крест. Его догнали и задержали.

Как рассказала УНИАН пресс-секретарь ГУ НП в области Светлана Добровольская, задержанным оказался 20-летний местный житель. По предварительным данным, мужчина повредил 59 намогильных крестов и памятников.

"Объяснить мотивов своего поступка он не мог", - отметила Добровольская.

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По данному факту следователи открыли уголовное производство по части 2 статьи 297 (осквернение или разрушение могилы борцов за независимость Украины) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет или лишения свободы на тот же срок. Вскоре суд изберет задержанному меру пресечения.

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Автор: Мирослава Бзикадзе