Юсов предупредил, что укрывательство на территории России опасно.

После ликвидации бывшего народного депутата Ильи Кивы в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины призывают всех предателей Украины, которые скрываются на территории Российской Федерации, сдаваться украинскому правосудию. Соответствующее заявление сделал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона.

"Сейчас мы можем подтвердить и констатировать факт, отметить и обратиться к другим коллаборантам и предателям, военным преступникам: наиболее безопасным путем для вас является сдача в руки украинского правосудия, тем более, когда есть уже приговор. И это действительно будет гарантировать соблюдение ваших прав, безопасности и регулярного питания, в отличие от опасного пребывания на территории государства-агрессора", - отметил Юсов.

Также представитель ГУР поддержал слова советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка о том, что справедливое наказание "настигнет каждого преступника, предателя и коллаборанта".

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Вместе с тем, Юсов объяснил, почему в медиа-пространство попало мало материалов с места ликвидации предателя Ильи Кивы.

"Илья Кива был одним из лиц рашистской пропаганды в последнее время и конечно, эта история для российских пропагандистов и ее чрезмерная популяризация является особенно болезненной и досадной", - сказал Юсов.

Илья Кива ликвидирован в РФ - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, российская пропаганда сообщила, что в Подмосковье нашли мертвым беглого нардепа Илью Киву. В сети появилась информация, что его тело нашли в селе Супонево. На правом виске якобы была резаная рана, а на левой части лица - гематома

При этом источники УНИАН сообщили, что предателя Украины ликвидировали из стрелкового оружия в ходе спецоперации СБУ.

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