К запланированным объемам производства дронов россияне пока не приближаются, уточнил Юсов.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов рассказал, сколько оружия имеет Россия в запасах и какова ситуация с производством нового вооружения. В частности, по его словам, продолжается изготовление ракет и дронов.

"Если мы говорим о стрелковом оружии, то в России его очень много и хватит еще на значительное количество кадрового резерва. Советское стрелковое оружие в России фактически в неограниченном количестве находится", – сказал он в эфире телеканала "Мы Украина".

Говоря об отдельных видах ракетных вооружений, в частности С-300, представитель ГУР отметил, что их еще довольно много. Это представляет большую опасность прежде всего для прифронтовых населенных пунктов Украины.

"Конечно, это никакое не высокоточное оружие. Оно просто летит в определенном направлении и поражает то, что находится в квадрате. Это оружие, которое прежде всего направлено против гражданского населения и гражданской инфраструктуры", – пояснил Юсов.

В то же время с бронетехникой у врага ситуация сложнее. Несмотря на заявления оккупантов о производстве новой техники, речь идет преимущественно о расконсервации и модернизации образцов из уже существующих запасов.

"Когда речь идет о модернизации, есть критическая нехватка современных технологий: современной оптики, современной радиоэлектроники, схем, микрочипов. Все это нужно для модернизации современной техники. Поэтому с этим и дальше у оккупантов будут проблемы. Тем не менее, есть определенные возможности. Продолжается производство ракетных вооружений. Налажено производство в большей степени ударных беспилотников. Это действительно является проблемой для нас, потому что это, в частности, последствия обхода санкционной политики. Вместе с тем, само по себе производство беспилотников – это не сверхсовременное производство. Вопрос объемов. К поставленным объемам и объявленным планам они пока не приближаются", – констатировал Юсов.

Производство и модернизация оружия в РФ

Недавно в России заявили, что смогли создать аппаратный комплекс распознавания "свой-чужой" для дронов. Его якобы уже опробовали. В РФ говорят, что он подойдет даже к простым беспилотникам, ведь потребляет немного энергии.

Кроме того, в последнее время в СМИ распространяется информация, что россияне начали цеплять на "Шахеды" термобарический заряд. Эксперты объяснили, что он действует не так, как обычная взрывчатка. Главная опасность термобарических зарядов заключается даже не в площади поражения, а в невозможности скрыться от взрыва в зоне поражения.

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