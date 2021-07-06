Повреждение произошло из-за силового удара от грузовика.

Названа причина обвала части конструкции Берестейского путепровода в Киеве.

Первые результаты обследования опубликовало КП "Київавтошляхміст" в Facebook.

1 июля в конструкции путепровода врезался грузовик с газоблоками. По предварительным результатам, обсыпка защитного слоя бетонного и перильного ограждения произошла из-за чрезмерной нагрузки во время удара.

"Силовое воздействие вызвало дополнительные напряжения и повлекло разрушение бетона в наиболее слабых (перенапряженных) местах сооружения", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Кривом Роге горняка насмерть придавило погрузочной машиной в шахтеОтмечается, что по результатам обследования в 2020 году эксплуатационное состояние путепровода признано, как ограниченно работоспособное.

"В 2020 году был разработан проект противоаварийных мероприятий для обеспечения безопасной эксплуатации конструкций путепровода, по плану работы должны начаться в ближайшее время. В дальнейшем предусмотрена масштабная реконструкция сооружения с заменой пролетного строения", - подчеркнули на КП.

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Автор: Людмила Жерновская