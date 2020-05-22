В Одессе разоблачили четыре развлекательных заведения, которые нарушили карантин

В числе этих заведений – ночной клуб Park Residence, устроивший салют.

В Одессе полиция составила административные протоколы в отношении владельцев четырех увеселительных заведений, нарушивших условия карантина из-за COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Олег Бех.

Он отметил, что с 11 мая, с начала вступления в силу первого этапа послабления карантина, не все граждане адекватно восприняли изменение ограничительных мер, и нарушили санитарные нормы.

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По словам Беха, с 11 по 21 мая составлено 28 протоколов по ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях, из которых четыре – в отношении руководителей увеселительных заведений.

«В их числе – известный ночной клуб Park Residence, который находится на Французском бульваре, 85», - сказал Бех, отметив, что о данном заведении, которое устроило шумную дискотеку в прошлые выходные, было много информации в Интернете.

Он добавил, что с начала карантина в отношении граждан, нарушивших карантин, в регионе составлено 537 протоколов, наложены штрафы на общую сумму 238 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, 18 мая на заседании оперативного штаба в Одессе было заявлено о нескольких развлекательных заведених, которые грубо нарушивших карантин. В их числе – расположенный на Французском бульваре ночной клуб Park Residence, где во время массовой дискотеки посетители находились без защитных масок. В этом заведении также устроили салют.

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