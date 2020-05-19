Карантин по-одесски. Ночные клубы ушли в отрыв

Лариса Козовая

Едва в Киеве заговорили о послаблении карантина, одесские предприниматели «намек» поняли буквально. Несмотря на запрет «массовок», некоторые бизнесмены решили не ждать и быстренько «отбить» потерянные из-за ограничительных мер деньги. Оскандалились в минувшие выходные несколько увеселительных заведений, устроивших дискотеки и даже праздничный салют. По случаю открытия, так сказать…

В социальные сети попали видеозаписи, сделанные, как утверждают авторы «сюжетов», в двух популярных ночных клубах - Ibiza и Park Residence. Пляшущие под взрывную музыку молодые люди ограничениями не морочились – ни защитных масок, ни безопасного расстояния...

Похожая ситуация – в ряде ресторанов, где желающие расслабиться заполнили столики, как тюлька в банке, и устроили столпотворение на летних площадках. Этот «пир во время чумы» у законопослушных горожан вызвал праведный гнев.

В ответ руководство города устроило своего рода показательную порку, «засветив» названия парочки нарушителей карантина. По словам вице-мэра Олеся Янчука, в субботу-воскресенье ряд заведений допустили вопиющие нарушения, чем поставили под удар своих честно работающих коллег-рестораторов. В частности, Park Residence на Французском бульваре, позиционирующий себя, как престижный, где собираются молодые и успешные, украинская и международная элита, «в выходные прославил Одессу большой дискотекой с участием многих десятков людей, которые были без защитных масок».

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что на фоне послабления карантина в городе появилось больше заразившихся COVD-19

Среди нарушителей - кафе The Fitz, расположенное в историческом центре, на улице Екатерининской. В этом заведении, как отметил чиновник, желающие выпить и закусить создали «тусовку» еще при входе - количество посетителей значительно превысило допустимое.

Выразил свое возмущение и мэр Одессы Геннадий Труханов, отметив, что на фоне послабления карантина в городе появилось больше заразившихся COVD-19 и, аккурат в выходные, от этой заразы умерло несколько человек.

«Как издевательство, в отдельных клубах устроили салют. Это - насмешка?! С чего такое веселье?!», - акцентировал мэр, назвав случившееся «свистопляской» и хамством по отношению к людям, которые, рискуя жизнью, борются с пандемией, - медикам, полиции, ГСЧС, коммунальщикам.

В региональном главке Нацполиции пообещали отреагировать – принять меры, но при содействии профильных городских служб. И заявили, что сейчас в Приморском районе города проверяют три развлекательных заведения.

Любопытно, что собственники клубов свои намерения «зажечь» не очень-то и скрывали. Так, Park Residence заблаговременно заявил о начале музыкального сезона, и пригласил всех желающих на 15-16 мая. Аналогично - расположенная в Аркадии Ibiza. В анонсе этого заведения - артисты, коктейли, бассейны и… «совместное открытие пляжного сезона».

Стоит отметить, что официально курортный сезон в Одессе еще не стартовал – соответствующего распоряжения мэра не было. Но, как видим, это отнюдь не смутило отдельных бизнесменов, в том числе владельцев прибрежных кафешек и ресторанов. А местные пляжи уже заполнили любители солнечных ванн.

Доступ к морю предлагают ограничить тем, кто очень нуждается в оздоровлении

В Минздраве заявили, что пляжный сезон, таки да, разрешат. Мол, морская соль вместе с ультрафиолетовым излучением уничтожают возбудителя коронавирусной болезни. В столице даже озвучили ряд рекомендаций. В их числе: нежелательное появление на побережье граждан из группы риска – пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями, а также – «дистанция между людьми не менее 2 метров».

Выходит, доступ к морю предлагают ограничить тем, кто очень нуждается в оздоровлении (купании, ультрафиолете) и обозначить между отдыхающими расстояние отнюдь не реальное. Ведь не секрет: в высокий сезон на одесском побережье не протолкнуться, скандалы из-за тесноты и навязанных услуг вспыхивают с завидной регулярностью. А тут – лазейка для нечистоплотных коммерсантов и чиновников от МОЗ.

Кто будет замерять безопасную дистанцию между топчанами и подстилками? Пляжные бич-бои? Муниципальная охрана и полиция с дубинками?.. Где гарантия, что кто-то не использует рекомендательный посыл в собственных интересах – не начнет «чистить» территории от пенсионеров (да и в принципе от «нежелательных гостей»)? Не закроет пляж забором под благим предлогом - заботы о здоровье людей? Не начнет проверять документы, не введет пропуска – по принципу проездного в спецтранспорте на время карантина… или не расставит по всему берегу шатры в наем, не запретит приходить со своими подстилками и не превратит общедоступную зону отдыха в своего рода Клондайк для личного обогащения?..

Одесские предприниматели уже потирают руки в предвкушении наплыва отдыхающих. Согласно прогнозам, в регионе ожидается двукратное увеличение туристического потока. Тем боолее, «акции выходного дня», устроенные ночными клубами, широко разошлись в социальных сетях. И жители других регионов восприняли их, как полное эпидемиологическое благополучие и приглашение посетить Одессу.

Мэр Одессы предполагает, что у властей наверняка возникнет проблема с контролем туристического потока

«Ведь ехать сейчас больше некуда – границы закрыты… Если дальше так продолжится, мы не сдержим ситуацию... Необходимо провести разъяснительную работу с отельерами, клубами, чтобы они потом не жаловались, если придется закрыть Одессу. Если динамика (по COVD-19) будет продолжаться, это сделать придется…», - сетовал Труханов.

Мэр отметил, что сезон только набирает обороты, и при таком раскладе у властей наверняка возникнет проблема с контролем туристического потока. Тем более, что и сами одесситы не очень-то дисциплинированы. Пример тому - городские парки, где еще до официального послабления карантина с детских и спортивных площадок уже сорвали предупредительные ленты. Спортсмены «оседлали» турники, мамочки запустили в песочницы малышей, а подростки на скейтбордах и «роликах» создали на аллеях транспортные заторы...

«Какая-то всеобщая вакханалия. Пока одни ждут возобновления работы общественного транспорта, другие «отрываются по полной»», - жалуются жители Одессы в социальных сетях. Они надеются, что город не превратится в рассадник заразы.

Лето почти наступило. Оно покажет…

Лариса Козовая