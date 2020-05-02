По 2 тысяч гривень с каждого: СБУ разоблачила схему вымогательства за пересечение границы на карантине

По оперативной информации, за смену злоумышленники получали до 50 тысяч гривень неправомерной выгоды.

Масштабную схему систематического получения взяток должностными лицами международного пункта пропуска «Бачевск» блокировала Служба безопасности Украины совместно с ГБР под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Читайте такжеНа Закарпатье СБУ задержала банду вымогателей, которую возглавлял депутат райсоветаПо предварительной версии следствия, работники одной из смен поста, среди которых таможенники и чиновники Госпогранслужбы, облагали «данью» украинских граждан, выезжавших по своим делам за границу, а также в обратном направлении. За 2 тысяч гривень с каждого частного микроавтобуса чиновники обещали пассажирам беспрепятственное пересечение госграницы в условиях карантина.

По оперативной информации, за смену злоумышленники получали до 50 тысяч гривень неправомерной выгоды.

Во время проведения правоохранителями спецоперации и обысков на территории поста фигуранты пытались избавиться от вещественных доказательств противоправной деятельности, в том числе незаконно полученных денег.

Сейчас решается вопрос о сообщении должностным лицам смены пункта пропуска о подозрении и избрании меры пресечения.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к правонарушениям.

Ранее УНИАН сообщал, что карантинные ограничения в Украине продлили до 11 мая.