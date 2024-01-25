Силовики вошли в зал во время выступления представителя прокуратуры.

В Одессе во время заседания рабочей группы при ОВА "Прозрачность и подотчетность" эпично, в присутствии десятков людей, задержали председателя сельсовета, который был участником "собрания".

Как сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, председатель сельсовета разработал преступную схему по завладению землей коммунальной собственности на побережье лимана в Белгород-Днестровском районе.

"Схема заключалась в использовании заведомо недостоверных документов о якобы наличии на участке здания, дающего формальное право для его приватизации подконтрольному лицу, с последующей выдачей решения сельсовета о передаче земли в собственность", - рассказали в прокуратуре.

По данным пресс-службы, таким образом фигурант завладел правами на 0,25 га земли на побережье Днестровского лимана и планировал ее продажу за 12 тыс. долларов частному предпринимателю. Он обеспечил заключение предварительного договора купли-продажи между подконтрольным лицом и покупателем и получил 3 тыс. долларов аванса. Однако завершить свой план он не успел – его задержали правоохранители.

Речь идет, что фигуранту сообщено о подозрении по факту завладения земельным участком и попытке его легализации (ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 209 УК Украины).

Сейчас в суд направлены ходатайства об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранении от занимаемой должности. Продолжаются следственные действия в отношении других эпизодов "деятельности" чиновника и установления всех участников сделки.

Как уточнил УНИАН источник в правоохранительных органах, подозрение получил председатель мологовского сельского совета Белгород-Днестровского района Олег Нимачук. По словам правоохранителя, "фишка" в том, что произошло это вчера, прямо во время совещания рабочей группы "Прозрачность и подотчетность" при Одесской ОВА. В зале было много людей, в частности, глава областной военной администрации Олег Кипер. За мгновение до появления в зале представителей правоохранительных органов Кипер говорил присутствующим о ситуации относительно государственных земель запаса, за определенную тенденцию, когда некоторые хотят "обанкротиться, навесить долговые обязательства, чтобы потом выкупить за бесценок". Затем слово было передано представителю прокуратуры.

"Ребята в "масках" зашли в тот момент, когда заместитель прокурора Одесской области говорил за неправомерные действия в отношении Нимачука... То есть, это было, как в кино. Участники заседания, которое было приостановлено, не сразу поняли, что именно происходит", - рассказал правоохранитель.

В областном управлении СБУ уточнили, что одним из организаторов сделки был именно это председатель сельсовета.

"Установили, что группа, в состав которой входили должностные лица сельского совета, разработали механизм по завладению землями рекреационного назначения... "Механизм" заключался в том, что дельцы оформляли на подставных лиц права собственности на несуществующие объекты недвижимости. Эти "подделки", по которым на участках якобы расположены частные жилые здания, и стали основанием для отвода государственных земель", - уточнили в СБУ.

Отчуждение участков происходило с целевым назначением"для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок)".

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