Готовую продукцию злоумышленник разливал в брендированную тару под видом водки, коньяка или виски.

В Одесской области обнаружили "производство" алкогольных напитков, после употребления которых люди умирали семьями.

Как сообщили в Бюро экономической безопасности Украины, детективы прекратили незаконную деятельность подпольного производства алкогольных напитков в одном из районов Одессы.

Установлено, что мужчина обустроил нежилое помещение, где в антисанитарных условиях кустарным методом изготавливал алкогольные напитки.

Видео дня

"Он покупал спирт, смешивал его с водой, добавлял соответствующие красители. Готовую продукцию разливал в брендированную тару под видом водки, коньяка или виски", - рассказали в БЭБ.

В дальнейшем поддельные "элитные" напитки мужчина сбывал на местных рынках.

Говорится, что детективы теруправления БЭБ провели обыски в помещении так называемого производства и изъяли помпу для перекачки жидкости, лейки, различные тетрапаки с жидкостью похожей на водку. Также изъяли бочки объемом 200 и 25 литров с какой-то мутной жидкостью, имевшей запах спирта.

Кроме того, правоохранители нашли полимерные канистры объемом 25 л и картонную упаковку для готовой продукции. Ориентировочная стоимость изъятого составляет 1,4 млн грн.

Сейчас установлено по меньшей мере восемь человек, которые отравились и умерли именно из-за этого "производства". По данным пресс-службы Одесской областной прокуратуры, массовое отравление зафиксировано в селе Старостино Раздельнянского района.

По данным следствия, поставщик суррогата подзаработал на продаже алкоголя, который изготавливал в домашних условиях с использованием метилового спирта, который закупал через интернет. Приобретя метанол, мужчина изготовил алкогольные напитки, в частности, "водку" сбывал знакомой продавщице продуктового магазина в указанном селе.

"Купленные у предприимчивого мужчины 5 л алкоголя она реализовывала в розницу покупателям в лавке села. В результате употребления "водки" умерло 8 жителей села, еще 4 человека получили отравление", - рассказали в пресс-службе.

Как уточнили в прокуратуре, продавщицу магазина и ее поставщика, которые являются жителями Раздельнянского района, задержали. Сейчас прокуратура направила на них в суд обвинительный акт по факту незаконного изготовления и сбыта алкогольных напитков, что привело к массовому отравлению и смерти людей (ч. 3 ст. 204 УК Украины).

Также во время следствия установлено место пребывания и личность поставщика сырья, который реализовывал спиртосодержащую продукцию, в частности метанол, по всей территории Украины.

"В ходе обысков по месту его незаконной деятельности, в городе Днепр, изъято около 6 тонн спиртосодержащей продукции, из которых 2 тонны - метанол", - добавили в ведомстве.

Детали о пострадавших

В прокуратуре УНИАН также рассказали, что потерпевшие - люди всех возрастов, в некоторых случаях умирали семьями. Все установленные факты гибели от отравления произошли в июле в течение нескольких дней. Например, женщина, 1962 года рождения, приобрела два литра "водки", которую употребляла дома вместе со своим 39-летним сыном. На следующий день ей стало плохо, "скорая отвезла женщину в Раздельнянскую многопрофильную больницу, где был установлен предварительный диагноз - алкогольная интоксикация, кома неясной этиологии. Через несколько часов потерпевшая скончалась в реанимации. Как уточнили в прокуратуре, ее сын был найден мертвым дома.

Также алкоголь приобрели два мужчины, 1988 года рождения, и 1976 года рождения. В дальнейшем, находясь в поле, за селом Старостино, они употребляли "водку" вместе со своим 45-летним знакомым. На следующий день двое первых были доставлены в больницу, где их не смогли спасти, третий - нашли мертвым в его собственном автомобиле.

Несколько дней мучился в реанимации и умер мужчина, 1977 года рождения. Другой потребитель, 41-летний мужчина, приобрел лишь 0,25 л смеси, которую ему продали под видом все той же водки. Когда ему стало плохо, в его больницу не обратился, потом его доставили в реанимацию, но было уже поздно.

Также трагедия произошла с целой семьей пожилым супругам, их сыном и невесткой. Молодую женщину даже пытались спасти в частной больнице в Одессе, куда ее доставили из Раздельнянской многопрофильной больницы, но попытки врачей оказались тщетными.

"У всех восьми умерших, согласно заключению экспертизы, причина смерти одна-отравление метанолом", - отметили в прокуратуре.

В правоохранительных органах говорят, что сейчас следственные действия продолжаются, устанавливается полный круг лиц причастных к преступлению.

В Украину попал ядовитый чай

В январе стало известно, что из Германии в Украину экспортировали различные чайные смеси, содержащие жасмин китайского происхождения. В составе продукта обнаружили остатки пестицидов, в частности хлорпирифос. Производителем чая значится немецкая компания Kirchner Fischer & Co, в Украине продукцию получало столичное ООО "Мир чая". По данным Американской академии педиатрии, пренатальное воздействие хлорпирифоса вызывает снижение веса ребенка при рождении, снижение IQ, потерю рабочей памяти, нарушение внимания и задержку развития моторики. Также может произойти отравление пестицидами, что приведет к судорогам, параличу дыхания и даже смерти.

Вас также могут заинтересовать новости: