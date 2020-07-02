Изнасилование в Кагарлыке: появились новые подозреваемые

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении двух подозреваемых меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Следователи ГБР сообщили о подозрении еще двум правоохранителям и обнаружили новые факты пыток людей в Кагарлыкском отделении полиции.

Как сообщается на сайте ГБР, о подозрении сообщили оперуполномоченному Кагарлицкого отделения Обуховского ОП ГУ Нацполиции в Киевской области. Правоохранитель подозревается в истязании, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 127 Уголовного кодекса Украины).

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Следствием установлено, что во время событий, которые происходили в ночь с 23 на 24 мая, правоохранитель по указанию непосредственного руководителя удерживал руки потерпевшего в то время, как его руководитель надел противогаз на женщину и с целью получения уличающих показаний периодически зажимал дыхательную трубку.

Отмечается, что после начала досудебного расследования к ГБР начали обращаться лица с сообщениями о фактах пыток, которые раньше происходили в Кагарлыкском отделении полиции.

По данным следствия, в начале января этого года работники Кагарлыцкого отделения полиции, ранее подозреваемые в истязании и изнасиловании, пытали двух лиц с целью получения признания в совершении краж.

Так, правоохранители избивали потерпевших, перевозили их в багажном отделении автомобиля по окраине города, а после доставки пострадавших к Кагарлицкому отделу полиции применяли к ним электрический ток и приковали наручниками к батарее в коридоре, где они находились до следующего дня.

Кроме того, следствием установлено, что подозреваемый начальник одного из секторов Кагарлыцкого отделения полиции в мае с целью получения признательных показаний избил еще одного гражданина. В результате чего потерпевший получил телесные повреждения средней степени тяжести.

По данным фактам следователи ГБР сообщили о подозрении еще одному работнику Кагарлыцкого отделения полиции, а также задержанным в мае оперуполномоченному и начальнику одного из секторов Кагарлыцкого отделения полиции, которые сейчас находятся в Киевском следственном изоляторе (ч. 2 ст. 127 Уголовного кодекса Украины).

"Таким образом, следователи ГБР сообщили о подозрении 4 работниками Кагарлыцкого отделения полиции. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении двух подозреваемых меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога... В случае доказательства вины, подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет", - уточнили в ГБР.

С целью установления всех преступлений, совершенных работниками Кагарлыцкого отделения полиции, ГБР призывает граждан сообщать о всех фактах противоправных действий правоохранителей в территориальное управление ГБР в Киеве.

Как сообщал УНИАН, по данным следствия, в ночь на 24 мая в Кагарлыке Киевской области оперуполномоченный полиции Сергей Сулима и начальник сектора полицейского отделения Николай Кузив в служебном кабинете с применением насилия несколько раз изнасиловали женщину, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля.

26 мая им сообщили о подозрениях. Оперуполномоченный подозревался в изнасиловании, совершенном группой лиц (ч. 3 ст. 152 Уголовного кодекса Украины). Начальник одного из секторов отделения полиции подозревался в соучастии в изнасиловании, совершенном группой лиц и превышении власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, которые сопровождались насилием (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 152, ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

Также 26 мая суд взял под стражу обоих полицейских без права на внесение залогов. Председатель Нацполиции Игорь Клименко уволил Сулиму и Кузива из полиции.

В июне следователи изменили квалификацию преступления: статью 365 "превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа" Уголовного кодекса переквалифицировали на статью 127 "пытки по предварительному сговору группой лиц".

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