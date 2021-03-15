Родители знали о совершении преступления в отношении своей дочери.

В Житомирской области взяли под стражу 47-летнего мужчину, который насиловал свою крестницу.

Читайте такжеУбийство Марии Борисовой на Херсонщине: подозреваемый пытался совершить самоубийствоОб этом сообщают в Житомирской областной прокуратуре.

По данным следствия, крестный отец в течение длительного времени совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своей малолетней крестницы.

Преступление выявили и раскрыли сотрудники территориального отделения полиции во время выезда на вызов об исчезновении сестры потерпевшей, о чем сообщила их мать.

Родители знали о совершении преступления в отношении своей дочери, однако никаких мер по прекращению противоправных действий не приняли. Органом досудебного расследования начато уголовное производство по факту ненадлежащего исполнения родителями своих обязанностей по уходу за ребенком, по ст. 166 УК Украины.

Мужчине инкриминируется совершение уголовного преступления по ч. 4 ст. 152 УК Украины. Бердичевский горрайонный суд вынес решение о применении содержания задержанного под стражей без права внесения денежного залога.

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Автор: Людмила Жерновская