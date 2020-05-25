Двух полицейских задержали по подозрению в изнасиловании женщины на Киевщине

Руководство Нацполиции решило расформировать Кагарлыкский отдел полиции после подозрения в изнасиловании женщины двумя полицейскими.

В Киевской области расформируют Кагарлыкский отдел полиции по подозрению изнасилования женщины двумя полицейскими.

Как сообщается на сайте Национальной полиции, 24 мая в полицию поступила информация о том, что в местную больницу обратилась женщина 1994 года рождения с заявлением об избиении и изнасиловании. По ее словам, к этому причастны сотрудники полиции.

Указанное сообщение начали отрабатывать сотрудники департамента внутренней безопасности Нацполиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу краж имущества.

Читайте такжеНа Харьковщине жестоко избили и изнасиловали подростка

Двоих сотрудников Кагарлыкского отдела полиции задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Они находятся в изоляторе временного содержания.

Вся информация передана в Государственное бюро расследований. Открыто уголовное производство по ст. 152 Уголовного кодекса Украины.

Председатель Национальной полиции Игорь Клименко уволил полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлыкского отдела полиции.

Ранее УНИАН сообщал, что в Одессе правоохранители проверяют информацию об изнасиловании полицейским несовершеннолетней.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram