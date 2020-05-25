Двух полицейских задержали по подозрению в изнасиловании женщины на Киевщине
В Киевской области расформируют Кагарлыкский отдел полиции по подозрению изнасилования женщины двумя полицейскими.
Как сообщается на сайте Национальной полиции, 24 мая в полицию поступила информация о том, что в местную больницу обратилась женщина 1994 года рождения с заявлением об избиении и изнасиловании. По ее словам, к этому причастны сотрудники полиции.
Указанное сообщение начали отрабатывать сотрудники департамента внутренней безопасности Нацполиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу краж имущества.
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Двоих сотрудников Кагарлыкского отдела полиции задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Они находятся в изоляторе временного содержания.
Вся информация передана в Государственное бюро расследований. Открыто уголовное производство по ст. 152 Уголовного кодекса Украины.
Председатель Национальной полиции Игорь Клименко уволил полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлыкского отдела полиции.
Ранее УНИАН сообщал, что в Одессе правоохранители проверяют информацию об изнасиловании полицейским несовершеннолетней.
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