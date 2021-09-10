Причиной агрессии стало то, что мальчик пришел играться не в свой двор, ему понадобилась помощь врачей.

В Днепре пожилая женщина набросилась на маленького ребенка, который на свою беду зашел поиграть с друзьями в чужой двор. 72-летняя местная жительница ударила 7-летнего мальчика ногой, расцарапала ему лицо и даже хватала за шею, а затем отобрала у него мячик.

Ребенку понадобилась помощь врачей, со ссылкой на полицию передает издание "Информатор Днепр".

Инцидент произошел 8 сентября на Холодильной улице. Пожилой женщине не понравилось, что ребенок пришел поиграть в чужой двор многоквартирного дома с мячом. Детская непосредственность и радостный смех усилили раздражение, а когда мальчик попал мячом в клумбу - местная жительница пришла в ярость.

Мальчик играл вместе с другими детьми, когда мяч вдруг попал в палисадник. Ребенок осторожно доставал игрушку, приседая возле облагороженной территории. В этот момент к нему подошла пожилая местная жительница, которая по какой-то причине решила, что может "проучить" мальчика.

Читайте такжеВ Харьковской области поезд насмерть сбил 15-летнего парня на велосипеде (фото)По словам матери, женщина ударила ее сына ногой. От удара ребенок упал на бок, после чего пожилая жительница продолжила его "наказывать".

"Затем она его ударила по животу, после того как он встал она схватила его за шею и начала трясти. После всего этого она забрала мяч и закинула в подъезд. Затем начали подключаться соседи с этого дома и рассказывать о том, что это их двор и дети из других дворов должны гулять в своих дворах, а не приходить в их двор", - сообщила мать мальчика.

В результате ребенок получил травмы. У мальчика подпух глаз, а на лице появились сильные царапины. Мать 7-летнего пострадавшего обратилась в полицию и написала заявление о том, что ее сына избила злая местная жительница.

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Автор: Полина Кузенко