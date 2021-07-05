Компания предложила клиентке скидку на следующую поездку в качестве компенсации. Пострадавшая написала заявление в полицию.

В Киеве водитель службы такси Bolt грубо и жестоко обошелся со своей клиенткой. Мужчина выбросил женщину из машины и начал избивать. В итоге пассажирка оказалась на асфальте.

Как сообщает "Киев Оперативный", по словам потерпевшей, она заказала машину в 21:14. А уже в 21:25 такси прибыло почти по указанному месту. Правда, авто не доехало 100 метров.

"На мое замечание, что отметка стоит в одном месте, а такси – в другом, водитель проехал эти 100 метров. Далее силой вытащил меня из машины, ударил по лицу и бросил на асфальт", – рассказала женщина.

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Женщина написала обращение в полицию. Кроме того, пассажирка сообщила об инциденте в компанию Bolt. Там предложили пострадавшей в качестве компенсации промокод на следующую поездку.

В сети также появилась запись камеры наблюдения. На кадрах видно, как мужчина вытаскивает женщину из машины, бьет ее и бросает на землю. Потерпевшая пытается с ним бороться, однако таксист садится в машину и уезжает. В начале ролика можно увидеть фото вышеуказанного водителя такси.

Пока ни Нацполиция, ни компания Bolt официально инцидент не прокомментировали.

Напомним, это уже не первый инцидент с участием водителей такси этой компании. Так, в начале июня произошел еще один громкий случай с участием водителя Bolt. Тогда таксист набросился на женщину с ребенком. А потом еще и забрызгал пассажирку газовым баллончиком. Впоследствии в компании сообщили, что уволили агрессивного мужчину.

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Автор: Виктория Гордиенко