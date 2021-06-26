Ночью на Богатырской водитель такси Uber решил похвастаться перед своими друзьями и достал пистолет, пишут в сети.

В Киеве водитель автомобиля с надписью сервиса городского такси "Uber" решил похвастаться оружием на дороге.

На выложенном в сети ролике мужчина показывает из окна транспорта пистолет и размахивает им, другой рукой руководя машиной.

В салоне кроме мужчины были еще люди, но ни один из пассажиров не отреагировал. Кадры нарушения сняли с проезжавшего мимо авто.

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Однако нарушителю не удалось миновать патруль полиции. Уже вскоре его остановили правоохранители.

"Ночью на Богатырской водитель такси Uber на Renault хотел повыпендриваться перед своими кентами и поэтому достал какой-то пистолет. Этим пистолетом он решил попугать других водителей. Один из водителей выложил полицию. Оказалось, что это пневматический пистолет, но заявление на бандита все равно написано", – говорится в сообщении Telegram-канала Киев Оперативный.

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Автор: Яна Ставская