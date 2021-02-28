Врачи подозревают у девушки сотрясение мозга.

В Кривом Роге по факту конфликта между ученицами 10 класса открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины (умышленные легкие телесные повреждения).

Читайте такжеПоджигали, били кнутом и током: под Житомиром накрыли группу блогеров-садистов (фото 18+)Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области.

Сообщается, что в результате конфликта 15-летняя девушка получила легкие телесные повреждения.

Инцидент произошел 26 февраля на территории Металлургического района. Установлено, что конфликт произошел из-за парня.

Школьницы избили сверстницу: что еще известно

Сообщалось, что в одной из школ Кривого Рога школьницы избили свою сверстницу.

В сети опубликовали видео инцидента.

На кадрах можно видеть, что школьница стоит перед своими обидчицами на коленях и терпит оскорбления, а когда пытается ответить, ее валят на землю и избивают.

Как пишет местный сайт «Первый городской», по словам матери пострадавшей, врачи подозревают у ее дочери сотрясение мозга – у девочки болит голова и ее тошнит. Подросток сейчас находится в неврологическом отделении больницы.

В тот день девушка пришла домой в слезах и рассказала, что ее избили. Мать взяла дочь, и они поехали в полицию написать заявление на обидчиц. На следующее утро состояние потерпевшей не улучшилось, к головной боли добавилась тошнота – тогда мать отвезла дочь в больницу.

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Автор: Катерина Шварц