В Кривом Роге сняли на камеру буллинг школьницы / Cкриншот с видео
В одной из школ Кривого Рога школьницы избили свою сверстницу.
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Видео инцидента опубликовал в Facebook блогер Алексей Таймурзин. По его словам, инцидент произошел в школе №15, в Металлургическом (Дзержинском) районе.
Блогер выразил надежду, что на видео должным образом отреагируют администрация учебного заведения и местные власти.
На кадрах можно видеть, что школьница стоит перед своими обидчицами на коленях и терпит оскорбления, а когда пытается ответить, ее валят на землю и избивают.
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