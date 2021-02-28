Окружающие снимали буллинг на камеру.

В одной из школ Кривого Рога школьницы избили свою сверстницу.

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Видео инцидента опубликовал в Facebook блогер Алексей Таймурзин. По его словам, инцидент произошел в школе №15, в Металлургическом (Дзержинском) районе.

Блогер выразил надежду, что на видео должным образом отреагируют администрация учебного заведения и местные власти.

На кадрах можно видеть, что школьница стоит перед своими обидчицами на коленях и терпит оскорбления, а когда пытается ответить, ее валят на землю и избивают.

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Автор: Дмитрий Захаров