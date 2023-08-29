Погибший пилот Андрей Пильщиков прилагал много усилий, чтобы Украина получила самолеты F16.

В будущем, один из многоцелевых истребителей F16, которые поступят на вооружение Воздушных сил ВСУ, получит позывной "Джус" в честь погибшего украинского пилота Андрея Пильщикова.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в Telegram.

Ермак отметил, что Пильщиков "уничтожал россиян и был одним из лучших украинских пилотов", а также "мечтал летать на F16 и в команде много сделал для того, чтобы Украина получила эти самолеты".

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"Твое имя навсегда вписано в историю Украины. Герой по имени Андрей, позывной Джус. Наши пилоты будут летать на F16. Небо будет нашим, как ты мечтал. Думаю, что один из самолетов точно получит твой "позывной" Juice. Спасибо за все, что ты сделал для Украины", - сообщил Ермак.

Гибель пилота "Джуса"

Как сообщал УНИАН, 25 августа в Житомирской области произошла авиакатастрофа с двумя самолетами L-39. В результате погибли трое опытных украинских пилотов-майор Вячеслав Минка, майор Сергей Проказин и капитан Андрей Пильщиков с позывным "JUICE".

Президент Владимир Зеленский после переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте заявил, что Украина получит от этой страны 42 истребителя F-16. При этом Дания пообещала передать украинской армии еще 19 самолетов.

Кроме того, первые шесть истребителей должны прибыть ближе к этому Новому году.

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