Из-за химического выброса в Крыму у нескольких пограничников ухудшилось состояние здоровья

Слободян подчеркнул, что речь идет не об отравлении химическими выбросами, а о случаях ухудшения самочувствия.

Во вторник, 4 сентября, несколько пограничников, несущих службу на административной границе с оккупированным Крымом, почувствовали ухудшение состояния здоровья из-за химических выбросов завода «Крымский титан», который расположен на оккупированном полуострове.

Об этом сообщил помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

Он подчеркнул, что речь идет не об отравлении химическими выбросами, а о случаях ухудшения самочувствия.

«Вчера пограничники жаловались на головокружение, першение в горле, тошноту. Этих военнослужащих сразу направляли к врачам», - сказал Слободян и уточнил, что случаи ухудшения самочувствия у пограничников зафиксированы на КПВВ «Чаплинка» и «Каланчак».

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Вместе с тем Слободян подчеркнул, что случаи ухудшения самочувствия пограничников единичны и не носят системный характер.

Он добавил, что у пограничников имеются индивидуальные средства защиты. Также был скорректирован график несения службы пограничниками: изменены маршруты движения пограничных нарядов и время службы, в наряды не ставят женщин-пограничников, но в целом служба продолжается в штатном режиме.

Как отметил представитель ГНСУ, в эти дни ветер дует преимущественно в сторону полуострова, но, несмотря на это, негативное влияние химических выбросов с расположенного в аннексированном Крыму завода «Крымский титан» ощущается в населенных пунктах возле админгриницы.

Как сообщал УНИАН, 3 сентября появилась информация о том, что на протяжении последней недели пограничники Херсонского отряда, которые осуществляют охрану админгриницы с временно оккупированным Крымом, неоднократно фиксировали случаи ядовитых химических выбросов с оккупированного завода «Крымский титан».

По данным Азово-Черноморского регионального управления Госпогранслужбы, в очередной раз с помощью химических детекторов недалеко от КПВВ «Чаплинка» военнослужащие зафиксировали наличие токсичных веществ в воздухе. Об этом пограничники уведомили органы местного самоуправления, правоохранительные органы и эвакуировали персонал из опасных мест несения службы.

Кроме того, в Facebook представитель уполномоченного по соблюдению прав жителей АР Крым и г. Севастополя Исмаил Халиков отметил, что в ночь с 23 на 24 августа на севере Крыма произошел выброс неизвестного вещества.

30 августа крымские экологи и эксперты пришли к выводу, что источником испарения могло стать содержимое кислотоотстойника завода «Крымский титан» из-за аномальной жары и отсутствия воды из Северо-Крымского канала.

В городах Армянск и Яны Капу (Красноперекопск) экологическую катастрофу видно невооруженным глазом: металлические предметы продолжают покрываться ржавчиной, с деревьев опали листья, в воздухе стоит устойчивый запах кислоты, на газонах лежат мертвые птицы.

Из-за загрязнения воздуха увеличилось количество обращений жителей в медучреждения, в аптеках наблюдается дефицит сорбентов и марлевых повязок.