Медики не смогли спасти пострадавшую.

В Запорожье после нападения собаки умерла 57-летняя женщина. Животное перекусило пострадавшей артерию на ноге. Женщина истекла кровью.

Как сообщили в отделе коммуникации областной полиции, трагедия произошла на улице Куликовской 2 августа в 20:30, передает ТСН.

"На женщину набросился бездомный пес и покусал ее. Прокусил артерию на ноге. Очевидцы вызвали "скорую". Медики пытались реанимировать женщину, но та умерла от кровопотери", – говорится в сообщении.

По словам пресс-секретаря полиции Запорожской области Елены Лебединской, по данному факту следователи открыли уголовное производство.

Читайте такжеВ Одесской области стая шакалов разодрала женщину до костей (фото 18+)Сейчас проводится проверка, выясняются все обстоятельства.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Катерина Шварц