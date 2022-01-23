Мужчины потеряли ориентиры местности в условиях тумана на горнолыжном курорте Пилипец.

В Закарпатской области спасатели нашли четверых заблудившихся лыжников. Их искали пять часов.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

22 января в 20:00 в Службу спасения поступило сообщение о том, что во время катания на лыжах на горнолыжном курорте Пилипец, в районе горы Гимба, четверо граждан потерявших ориентиры местности в условиях тумана.

Все заблудшие мужчины, 1985, 1986, 1990 и 1997 годов рождения, приехали на Закарпатье из Львова, Сум и Днепра.

На поиски людей немедленно отправились горные спасатели из с. Нижние Ворота и с. Пилипец.

"В 01:10 путем проведения поисково-спасательных работ нашли заблудившихся туристов в районе подножия горы Гимба. Мужчины находились в удовлетворительном состоянии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что спасатели доставили лыжников до села Березники Хустского района, где их уже ждали друзья.

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