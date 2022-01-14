Его эпицентр находился неподалеку от Ужгорода.

В Закарпатской области второй раз за 24 часа зафиксировали землетрясение.

Об этом сообщается на официальном сайте Главного Центра специального контроля.

Природное явление произошло 14 января в 13:17, его магнитуда составила 1,3.

"Эпицентр землетрясения находился в 12 км на восток от города Ужгород Закарпатской области, на глубине 2 км, по классификации землетрясений относится к не ощутимым", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, предыдущее землетрясение в регионе произошло 13 января в 14:44, магнитуда - 2,1.

Исследователи уточняют, что в течение 2020-2022 годов в районе Ужгорода уже зарегистрировали шесть землетрясений. Самые мощные из них произошли 19 и 27 апреля 2020 года с магнитудами 3,1 и 3,2 соответственно.

Как ранее сообщал УНИАН, перед Новым годом, 29 декабря, в Украине зафиксировали землетрясение магнитудой 2,4 по шкале Рихтера. Подземные толчки зафиксировали в Ивано-Франковской области.

Вас также могут заинтересовать новости: