Пропавших искали с помощью средств массовой информации и соцсетей.

Правоохранители разыскали без вести пропавшую семью из Винницкой области, которая с 27 июля находилась во всеукраинском розыске.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции.

Сообщение об исчезновении супругов и их четырехлетнего сына поступило в Винницкое районное управление полиции 27 июля. Ориентировку о без вести пропавшей семье прислали в управление полиции всех регионов. Также пропавших искали с помощью средств массовой информации и соцсетей.

Полицейские просматривали видео с камер видеонаблюдения, с помощью которых установили, что семья на собственной машине поехала в направлении Житомирской области. В течение двух недель продолжались поиски семьи. 4 августа пропавших нашли на территории Закарпатья.

"Члены семьи не стали жертвой преступления, с ними все в порядке. Сейчас выясняются все обстоятельства их исчезновения", - сообщили в полиции.

Исчезновение семьи - что было раньше

Правоохранители открыли уголовное производство по ст. 155, с пометкой "без вести пропавший" и начали оперативные мероприятия по установлению их местонахождения.

Дочь сообщила, что семья намеревалась поехать на море в Одесскую область на отдых.

По словам друзей семьи, были заблокированы даже их страницы в соцсетях.

Некоторые из друзей считали, что исчезновение связано с работой Владимира - мужчина уже 10 лет занимается обменом валют. Мол, он мог иметь при себе крупную сумму или "исчезнуть" из-за долгов.

Автор: Денис Прядко