Знакомые парня считают, что он не мог совершить убийство.

Убита языковед, экс-нардеп, ученый Ирина Фарион, и в Днепре знакомые 18-летнего Вячеслава Зинченко, которого правоохранители подозревают в совершении преступления, не верят в его виновность.

Об этом говорится в сюжете ТСН, в котором соседки и знакомый комментируют ситуацию с задержанием и арестом парня. "Жаль, что ребенку сломают жизнь. Не мог он этого сделать", - сказала соседка подозреваемого Любовь. Она отмечает, что семья парня очень положительная. "И ребенок такой", - добавила она.

Знакомый Зинченко Максим также положительно оценивает подозреваемого. "Он был очень хороший мальчик с детства, он был примером в команде в тех видах спорта, которыми занимался. В школе хорошо учился, был капитаном в команде. Пример для всех",- отметил он. При этом добавил, что Вячеслав был скромным, "никуда не лез совсем" и стычки обходил стороной. По его словам, подозреваемый занимался спортом очень много лет. Отмечает, что не понимает, что могло произойти.

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Ирина Фарион убита - что сегодня стоит знать

Как сообщал УНИАН, мать подозреваемого в убийстве языковеда Ирины Фарион Елена Зинченко рассказала, что всегда гордилась сыном и ставила в пример. Отмечала, что парень не имеет вредных привычек, зато всегда уделял время футболу и книгам. По характеру он - "добрый и уравновешенный".

Мать не верит, что ее сын мог застрелить человека. Она не исключает, что ее сына мог кто-то использовать для отвлечения внимания в момент преступления. Мать рассказала, что финансами сына обеспечивал отец, а еще парень зарабатывал в интернете на криптовалюте.

Вячеслав Зинченко не признает себя причастным к убийству Ирины Фарион 19 июля во Львове. 26 июля львовский суд избрал меру пресечения подозреваемому. 18-летний житель города Днепр Вячеслав Зинченко в течение двух месяцев будет находиться под стражей в следственном изоляторе во время проведения досудебного следствия.

Правоохранители на брифинге сообщали, что подозреваемый в убийстве Фарион написал прощальное письмо на случай, если пойдет что-то не так, но его не отправил. Они рассказали, что в записях подозреваемого отмечается, что он ничего не хотел рассказывать родным, особенно отцу, чтобы у них не было проблем.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сказал, что матери 18-летний парень говорил, что едет отдохнуть, но назвал не Львов, а другой город. Правоохранители на вопрос журналистов о том, где подозреваемый брал деньги на поездку и другие расходы, отметили, что над этим работает следствие.

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