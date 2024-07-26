Подозреваемый понимал, что что-то может пойти не так, поэтому и готовил такое письмо, но его не отправил.

Подозреваемый в убийстве языковеда и политика Ирины Фарион написал прощальное письмо на случай, если пойдет что-то не так. Об этом сообщили правоохранители на брифинге сегодня.

Отмечалось, что там он изложил свои мысли. При этом сказали, что пока не могут обнародовать содержание письма.

Правоохранители отмечают, что подозреваемый понимал, что что-то может пойти не так, поэтому и готовил такое письмо, но его не отправил.

Они рассказали, что в записях подозреваемого отмечается, что он ничего не хотел рассказывать родным, особенно отцу, чтобы у них не было проблем.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сказал, что матери 18-летний парень сказал, что едет отдохнуть, но назвал не Львов, а другой город.

Правоохранители на вопрос журналистов о том, где подозреваемый брал деньги на поездку и другие расходы, отметили, что над этим работает следствие. "Это вопрос логичный - где он брал средства. Потому что проживание 10 ночей это примерно 10 тысяч гривен. А еще питание, еще вещи. Поэтому мы здесь работаем с СБУ. У нас есть наработки. Мы не будем об этом говорить, вы должны понять нас. Из переписок мы примерно знаем откуда они поступали", - подчеркнул Клименко.

Задержание убийцы Фарион - последние новости

Как сообщал УНИАН, вчера, 25 июля в Днепре задержан 18-летний парень, которого подозревают в убийстве Ирины Фарион.

По информации Офиса генерального прокурора, ему согласовано сообщение о подозрении в умышленном убийстве по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

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