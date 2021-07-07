Во время пикетирования Кабинета министров они передали свое обращение с предложениями представителю Секретариата Кабмина.

Инвесторы банка "Аркада" отправились с акцией протеста к Офису президента Владимира Зеленского, несмотря на то, что президент сейчас находится за пределами Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, во время пикетирования здания Кабинета министров к участникам пикета вышел представитель Секретариата Кабмина, которому они передали свое обращение к премьер-министру и министру финансов с предложениями, как можно достроить три жилых комплекса, строительство которых уже три года заморожено.

Инвесторы предлагают реализовать еще не проданные квартиры в этих долгостроях государственным служащим, а также реализовать коммерческие площади в этих жилых комплексах, а за эти деньги завершить строительство домов. После этого участники акции отправились к Офису президента. Несмотря на то, что сегодня президента нет в стране, он отправился с визитом в Литву, они все равно решили провести свою акцию также и возле Офиса президента.

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Что этому предшествовало

В августе 2020 года правление НБУ отнесло банк «Аркада» к категории неплатежеспособных.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц 26 августа 2020 года начал процедуру вывода банка «Аркада» с рынка.

Банк «Аркада» и компания-застройщик прекратили строительство жилых комплексов «Эврика», «Патриотика» и «Патриотика на озерах», которые строились с привлечением средств физических и юридических лиц. По данным КГГА, в строительство объектов вложили деньги около 13 тысяч инвесторов, вместе с членами их семей число пострадавших превышает 30 тысяч.

3 сентября 2020 года президенту банка «Аркада» было сообщено о подозрении в присвоении 50 млн грн из фондов строительства жилых комплексов «Эврика» и «Патриотика» в Киеве.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 11 сентября 2020 года начал осуществлять выплаты средств вкладчикам неплатежеспособного банка "Аркада".

Фонд гарантирования вкладов физических лиц по состоянию на 7 октября 2020 года выплатил вкладчикам неплатежеспособного банка "Аркада" более 70 миллионов гривень.

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Автор: Дмитрий Хилюк