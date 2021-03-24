Подозреваемым назначили залог в более чем 650 млн грн.

Двое киевлян, подозреваемых в участии в международной мошеннической схеме, взяты под стражу с альтернативой внесения залога около 650 млн грн - более чем по 325 млн грн каждому.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

«Сообщено о подозрении двум участникам преступной организации по фактам международной мошеннической схемы и легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем (ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 УК Украины). Подозреваемым уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме свыше 325 млн грн каждому», – говорится в сообщении.

Правоохранители задокументировали убытки на сумму 9 млн евро. Большинство пострадавших – граждане Германии, Австрии и других европейских стран.

По данным следствия, организованная группа граждан Украины и других стран в течение 2017-2020 годов по разработанной схеме обворовывала людей под видом привлечения инвестиций через специально созданные веб-ресурсы. Сайты якобы позволяли получать прибыль через проведение операций по купле-продаже банковских металлов, иностранной валюты, криптовалюты, ценных бумаг и других активов.

«Инвесторов вводили в заблуждение, имитируя через программный интерфейс сайтов сделки купли-продажи и фиктивный рост в 100 и более раз прибыли от вложенных средств. При подаче заявок на вывод прибыли в наличные деньги вкладчикам звонили работники мошеннических колл-центров как представители торговых платформ и требовали внесения сбора за обслуживание и комиссии за обналичивание – дополнительно 15% от суммы полученных средств», – установили правоохранители.

После оплаты аккаунты инвесторов блокировались, а средства с них организаторы мошеннической схемы забирали себе.

Следователи установили, что один из подозреваемых киевлян ответственный за создание юрлица по предоставлению услуг в сфере информационных технологий на территории Украины, а также за оплату деятельности участников преступной организации и аренду серверов, телефонии, оборудования, перечисление средств на счета подконтрольных предприятий.

Читайте такжеВ Украине мошенники через финансовую пирамиду обманули более 55 тысяч вкладчиков, убытки миллионные (фото, видео)Второй мужчина занимался поиском людей, которые за денежное вознаграждение предоставляли свои персональные данные для создания юридических лиц как на территории Украины так и за ее пределами, открывали счета в банковских учреждениях, на которые непосредственно поступали средства обманутых граждан, а также управляли деятельностью этих предприятий и их счетами.

Во время обысков у подозреваемых изъяли документы и три автомобиля. В декабре 2020 года уже было арестовано имущество фигурантов общей стоимостью около 50 млн евро. В частности, у задержанных изъяли восемь автомобилей элит-класса.

Правоохранители устанавливают также других лиц, причастных к мошеннической схеме.

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Автор: Светлана Закелова