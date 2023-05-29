После оккупации полуострова правоохранитель встал на сторону захватчиков. Впоследствии его назначили следователем Управления ФСБ РФ по Крыму и Севастополю.

Бывшему правоохранителю из Крыма, который во время оккупации полуострова встал на сторону россиян, и устроил судилище над украинскими моряками, пленными в 2018 году в районе Керченского пролива, заочно сообщили о подозрении в дезертирстве и государственной измене.

Как сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований, во время захвата россиянами Крымского полуострова в 2014 году он проигнорировал все указания своего руководства, решив перейти на сторону врага. Захватчики назначили его следователем Управления ФСБ РФ по Крыму и Севастополю.

Установлено, что на новой должности предатель преследовал крымскотатарских активистов. В уголовных производствах, которые он инициировал, местными судами крымскотатарские религиозные организации признавались террористическими, а их лидеров задерживали и держали в нечеловеческих условиях.

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Уже в 2018 году фигурант "отличился" тем, что устроил судилище над украинскими моряками, которых пленили россияне в районе Керченского пролива во время их перехода из Черного моря в Азовское. Во время судебного разбирательства он ходатайствовал о содержании под стражей в следственном изоляторе всех захваченных моряков, в том числе раненых.

Бывшему украинскому правоохранителю заочно сообщено о подозрении в дезертирстве и государственной измене (ч. 1 ст. 111 и ч. 1 ст. 408 УК Украины). Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Захват украинских моряков в Керченском проливе: что известно

25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксира "Яны Капу", катеров "Бердянск" и "Никополь", осуществлявших плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, не получив информации о возможности прохождения проливом.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военных, трое из которых были ранены. Их обвинили в незаконном пересечении границы РФ.

Пленных украинцев арестовали так называемым "судом" в Крыму, после чего их перевезли в московские СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина".

7 сентября 2019 года в рамках обмена пленными всех моряков вернули домой, а в ноябре – захваченные Россией катера и буксир. Они были разграбленном состоянии.

22 мая 2020 года Украина передала в Международный трибунал ООН меморандум с доказательной базой по делу против Российской Федерации по захвату моряков и кораблей в Керченском проливе.

В октябре 2021 года суд в Гааге начал слушание относительно юрисдикции по делу.

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