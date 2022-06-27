Борьба за справедливое решение суда продолжается.

Международный арбитраж поддержал Украину в деле о захвате моряков Россией в Керченском проливе.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Завоевали важное положительное решение Международного Арбитража по захвату наших судов и моряков в 2018 году. Арбитраж отверг основные замечания РФ и поддержал позицию Украины", - написал он.

Кулеба подчеркнул, что борьба за справедливое решение суда продолжается.

"Россия будет наказана за все свои преступления, современные и прошлые", - подчеркнул он.

Захват Россией судов в Керченском проливе

25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксира "Яны Капу" и катеров "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты тогда захватили в плен 24 украинских военнослужащих, трое из которых были ранены, и обвинили в незаконном пересечении границы РФ.

7 сентября 2019 года моряки вернулись домой в рамках обмена между Украиной и Россией удерживаемыми лицами.

20 ноября РФ вернула Украине захваченные корабли. Тогда командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко заявил, что россияне "угробили" украинские суда, сняли даже "плафоны, розетки и унитазы". Также он отметил, что на захваченных кораблях демонтировали некоторые средства связи и навигационное оборудование.

22 мая 2020 года Украина передала в Международный трибунал ООН меморандум с доказательной базой по делу против Российской Федерации о захвате моряков и кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

В октябре 2021 года Арбитражный трибунал в Гааге начал слушания по юрисдикции по делу.

В МИД Украины ожидают решения по этому делу в течение 2022-2023 года.

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