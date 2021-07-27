Правила нарушили двое водителей авто и велосипедистка.

В сети показали, как в центре Киева нарушают правила дорожного движения при проезде перекрестков: за 30 секунд камера зафиксировала сразу три грубых нарушения.

Соответствующее видео опубликовано на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

"Настоящий хет-трик в нарушении ПДД: Toyota едет на красный по полосе общественного транспорта, BMW тупо объезжает светофор через АЗС и велосипедистка, которая тоже прет на красный", - говорится в сообщении.

Уточняется, что это произошло на улице Большой Васильковской.

"Что с этими людьми не так?", - задается вопросом автор видео.

Как сообщал УНИАН, ранее в сети показали, как некоторые водители объезжают затор на "бориспольской" трассе неподалеку от аэропорта. На обнародованном видео видно, как несколько машин на скорости едут по полю, несмотря на пыль. В то же время другие водители терпеливо стоят в пробке на трассе.

Ранее во Львове Галицкий районный суд определил наказание для 24-летней модели Анны-Марьяны Самолук, которая 28 мая на Tesla протаранила Porsche под экстази и сбежала. Судьи назначили ей штраф в 17 тысяч гривень и лишил водительских прав на год.

Автор: Юрий Годован