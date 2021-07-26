Суд принял решение, которое водитель может обжаловать в течение десяти дней.

Во Львове Галицкий районный суд определил наказание для 24-летней модели Анны-Марьяны Самолук, которая 28 мая на Tesla протаранила Porsche под экстази и сбежала.

Как пишет ZAXID.NET, суд назначил ей штраф в 17 тысяч гривень и лишил водительских прав на год.

Во время рассмотрения дела в суде адвокат девушки опроверг информацию о состоянии ее наркотического опьянения за рулем. Впрочем, доказательств суду он не предоставил. Девушку в итоге признали виновной в управлении автомобиля в нетрезвом состоянии, нарушении ПДД и оставлении места ДТП. Решение она может обжаловать в течение десяти дней.

Анна-Марьяна Самолук ранее была финалисткой конкурса красоты "Мисс Украина". Работала помощницей экс-депутата облсовета и ее бывшего главы Петра Колодия.

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28 мая около 16:00 на улице Ковжуна Самолук, находясь за рулем Tesla, врезалась в припаркованный автомобиль Porsche Cayenne и, не останавливаясь, уехала. Патрульные установили личность водительницы и вернули ее на место происшествия. Проверка в медицинском учреждении показала, что она управляла транспортным средством под действием экстази, метамфетамина и амфетамина. В конце концов, на нарушительницу составили три протокола: по ст. 124 (нарушение ПДД, повлекшее ДТП), по ч. 1 ст. 130 (управление транспортным средством в состоянии опьянения) и ст. 122-4 (оставление места ДТП) КУоАП.

Автор: Юрий Годован