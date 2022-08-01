Сегодня утром враг обстрелял Салтовский район Харькова.

Один из раненых в результате вражеской российской атаки по Харькову умер в больнице.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Сегодня около 7 утра враг обстрелял Салтовский район Харькова. Ранения получили мужчины – 30 и 72 лет. Последний, к сожалению, умер в больнице", - написал он.

Синегубов отметил, что один из снарядов ударил возле остановки общественного транспорта и залетел во двор многоквартирного дома. Повреждены автомобили.

Как сообщал УНИАН, сегодня российские оккупанты нанесли удары по Салтовскому району Харькова пострадали два человека.

Кроме того, ночью оккупанты снова атаковали Николаев. В разных районах городах прогремели мощные взрывы. По словам главы ОВА Виталия Кима, три человека получили ранения. Также возник пожар на территории медицинского диспансера. Сгорел гуманитарный склад с медицинскими препаратами и продовольствием.

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