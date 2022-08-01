В разных районах Николаева были мощные взрывы.

Оккупанты нанесли удары по Салтовскому району Харькова, пострадали два человека.

Об этом в своем Telegram сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Внимание, харьковчане: оккупанты нанесли удары по Салтовскому району города Харьков. Максимально находитесь в укрытиях! По предварительным данным Областного центра экстренной медицинской помощи, в результате обстрела есть двое пострадавших", - отметил он.

Кроме того, ночью оккупанты снова атаковали Николаев, сообщил в Telegram городской голова Николаева Александр Сенкевич.

"Николаев снова под атакой. В разных районах городах прогремели мощные взрывы. Собираем информацию! Держитесь подальше от окон и не игнорируйте правила безопасности!" - написал он.

Напомним, российские оккупанты рано утром 24 февраля без объявления войны ворвались на территорию Украины. Противники открывали огонь не только по военным, но и по гражданским объектам, в частности, в Николаеве и Харькове. Из-за противников среди гражданских было много жертв и пострадавших.

Противники в ночь на 31 июля после 01:00 и утром около 05:00 обстреляли Николаев. Вражеский снаряд, в частности, попал в дом Героя Украины и бизнесмена Алексея Вадатурского. В результате обстрела Вадатурский и его жена Раиса погибли.

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