Оккупанты обстреляли частные дома, медицинский диспансер и гуманитарный склад.

Вследствие вражеского обстрела Николаева три человека получили ранения.

Об этом в своем Telegram сообщил председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

"Ночью 1 августа после 01:00 Николаев в очередной раз подвергся массированным обстрелам. Сейчас известно о поражении в частные дома и дворы, в результате чего ранения получили три человека", - отметил он.

По его данным, в результате обстрела возник пожар на территории медицинского диспансера. Сгорел гуманитарный склад с медицинскими препаратами и продовольствием. Без жертв.

Также разбит травмпункт одной из больниц, повреждены четыре здания, медицинский автотранспорт, выбиты окна. Предварительно без жертв. Подробная информация уточняется, добавил Ким.

Напомним, противники в ночь на 31 июля после 01:00 и утром около 05:00 обстреляли Николаев. Вражеский снаряд, в частности, попал в дом Героя Украины и бизнесмена Алексея Вадатурского. В результате обстрела Вадатурский и его жена Раиса погибли

Сегодня ночью оккупанты снова атаковали Николаев. В разных районах городах прогремели мощные взрывы.

Вас также могут заинтересовать новости: