Вследствие вражеского обстрела Николаева три человека получили ранения.
Об этом в своем Telegram сообщил председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.
"Ночью 1 августа после 01:00 Николаев в очередной раз подвергся массированным обстрелам. Сейчас известно о поражении в частные дома и дворы, в результате чего ранения получили три человека", - отметил он.
По его данным, в результате обстрела возник пожар на территории медицинского диспансера. Сгорел гуманитарный склад с медицинскими препаратами и продовольствием. Без жертв.
Также разбит травмпункт одной из больниц, повреждены четыре здания, медицинский автотранспорт, выбиты окна. Предварительно без жертв. Подробная информация уточняется, добавил Ким.
Сегодня ночью оккупанты снова атаковали Николаев. В разных районах городах прогремели мощные взрывы.