Спасатели обнаружили 20 артиллерийских снарядов калибра 152 мм, которые были подключены к радиоуправляемому дистанционному пульту.

Пограничники обнаружили заминированный участок дороги, ведущей в Харьков.

Об этом сообщает Восточное региональное управление Государственной пограничной службы Украины.

"На днях, в ходе проведения контрдиверсионных мероприятий, на обочине одной из дорог, которая ведет из пригорода в Харьков, охранники государственных рубежей обнаружили признаки дистанционного минирования", - сказано в сообщении.

При этом отмечается, что об опасной находке правоохранители сообщили сотрудникам ГСЧС.

"В ходе дальнейшего осмотра местности спасатели обнаружили 20 артиллерийских снарядов калибра 152 мм, которые были подключены к радиоуправляемому дистанционному пульту", - сообщают в ГПСУ.

Отмечается, что взрывоопасные предметы изъяты и будут уничтожены.

"Безопасности перемещения граждан в районе обнаружения боеприпасов ничего не угрожает. Продолжаются дальнейшие проверочные мероприятия", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по информации Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины, в Сумской области враг минирует брошенную технику. Спасатели призывают быть бдительными и крайне осторожными.

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