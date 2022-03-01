Спасатели призывают быть бдительными и крайне осторожными.

По информации Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины, в Сумской области враг минирует брошенную технику.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

"28 февраля в районе с. Штеповка (Сумская область) оккупант бросил заминированную боевую технику. Во время попытки проникновения в нее погиб местный житель", - говорится в сообщении.

ГСЧС призывает быть бдительными и крайне осторожными.

"Без необходимости не пытайтесь проникнуть в брошенную вражескую технику и не касайтесь к оставленным оккупантами вещям", - отметили в Центре противодействия дезинформации.

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