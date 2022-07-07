Враг также пытается вести штурмовые действия на отдельных участках линии соприкосновения.

Оккупанты дистанционно заминировали автомобильные пути неподалеку Шестаково на Харьковщине.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"На Харьковском направлении враг сосредоточивает усилия на удержании занятых рубежей, на отдельных участках линии соприкосновения пытается вести штурмовые действия. Осуществлял огневое влияние по артиллерии в районах населенных пунктов Слатино, Малая Даниловка, Русские Тишки, веселое, Кутузовка, Пришиб и Гусаровка. Неподалеку Шестаково оккупанты дистанционно заминировали автомобильные пути", — говорится в сообщении.

Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что в районе Добрянки украинские воины почти полностью уничтожили диверсионно-разведывательную группу противника и успешно отразили последовавший за этим вражеский штурм врага.

Кроме того, сообщается, что противник пытается преодолеть сопротивление наших войск и установить полный контроль над Луганской областью.

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