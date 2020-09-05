Полицией принимаются меры по установлению всех обстоятельств происшествия и причастных к нему лиц.

Сегодня ночью в Холодногорском районе Харькова неизвестный бросил гранату Ф-1 во двор частного дома по улице Дмитрия Вишневецкого.

Об этом сообщает отдел коммуникации Харьковской полиции.

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«5 сентября около 4:00 в полицию поступила информация о том, что неизвестный бросил взрывное устройство во двор частного дома по улице Дмитрия Вишневецкого. По адресу выезжали руководство, следственно-оперативная группа Холодногорского отдела полиции и сотрудники взрывотехнического управления областного главка полиции. В ходе осмотра специалисты предварительно установили, что взорвалась ручная граната Ф-1», - сказано в сообщении.

В результате взрыва повреждены две машины, которые стояли во дворе, стена дома и забор.

В настоящее время полицией принимаются меры по установлению всех обстоятельств происшествия и причастных к нему лиц.

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Автор: Павел Степанец