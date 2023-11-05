Управление пограничного отряда, где этот военнослужащий проходит службу, также начало служебную проверку.

В Государственной пограничной службе Украины отмечают, что у их военнослужащего, который попал в конфликт с полицией, была контузия, а в участке в отношении него не проводилось медицинское обследование на предмет алкогольного опьянения.

В комментарии УНИАН спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко отметил, что ГПСУ выступает за объективность проверки относительно ситуации, случившейся между полицейскими и их военнослужащим.

"Со своей стороны, управление пограничного отряда, где военнослужащий проходит службу, также начало служебную проверку для того, чтобы выяснить все детали и обстоятельства", - сказал он.

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Спикер напомнил, что военнослужащий возвращался из медицинского учреждения в Киеве, где он проходил военно-врачебную комиссию, ведь до этого получил акубаротравму (контузия).

"Из Киева должен был отъезжать поездом, который отходил ночью. Собственно, в районе железнодорожного вокзала он находился в комендантский час", - сказал Демченко.

Он добавил, что ГПСУ сотрудничает с подразделениями Национальной полиции для того, чтобы установить обстоятельства этого происшествия.

"Также звучало, что вроде военнослужащий был надпипитку. Но на момент его пребывания в отделении полиции в отношении него не проводилось медицинское обследование на предмет алкогольного опьянения", - отметил спикер.

Избиение военного в полиции Киева

Как сообщал УНИАН, ранее в Сети появилось видео, на котором полицейский Шевченковского районного участка города Киева избил военного.

По информации столичных Телеграмм-каналов, военного, после тяжелого ранения на фронте, направили на ВЛК в Киев. Имея заключение комиссии, военный билет и билет на поезд, военный якобы направлялся на вокзал, но его задержали за нарушение комендантского часа.

Мужчину доставили в Шевченковский райотдел и избили. На кадрах видно, как один из правоохранителей толкает воина в стену, тот падает на пол. После инцидента бойца отпустили, но он получил сотрясение мозга и другие травмы.

По версии полиции, оперативник обратился к прохожему с просьбой проверить его документы и поинтересовался, почему он находится на улице во время комендантского часа. В этот момент к ним подошел пьяный мужчина в камуфляже, начал агрессивно себя вести и несколько раз толкнул оперативника.

Далее, отмечают в полиции, работник полиции пригласил незнакомца пройти в отдел для проверки его личности. Последний игнорировал требования полицейского и продолжал конфликтовать. Как стало известно впоследствии, мужчина несет службу в одном из пограничных подразделений.

Это событие было зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского управления полиции. Также была инициирована служебная проверка с целью предоставления правовой оценки действиям участников инцидента.

Затем в Киевской городской прокуратуре сообщили, что возбудили уголовное производство в связи с обнародованием видео инцидента с военнослужащим в районном управлении полиции в Киеве. Начато досудебное расследование по факту возможных неправомерных действий в отношении военнослужащего со стороны сотрудников полиции.

Соответствующие сведения были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины - Превышение власти или служебных полномочий.

В рамках следствия проводятся мероприятия по установлению обстоятельств инцидента, его участников и возможных свидетелей. Также будут проработаны записи с камер видеонаблюдения в Шевченковском управлении полиции.

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